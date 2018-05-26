Başkan Çerçioğlu, Yenipazarlılarla buluştu

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya’yla iftara katılan başkan Çerçioğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle iftarını açtı.

Yenipazarlıların ramazan ayını kutlayan başkan Çerçioğlu, "Çok değerli Yenipazarlılar, mübarek ramazan ayınızı kutluyorum. Ramazan ayının birlik, beraberlik, güzellik ve barış getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir belediyesinin Aydın’ın dört bir tarafında iftar sofralarıyla da vatandaşlarla buluşmaya devam ettiğini söyleyen başkan Çerçioğlu, paylaşmak için tüm vatandaşları Aydın’ın her yerinde kurulan ramazan sofralarına davet etti.