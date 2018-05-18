Başkan Özakcan’ın ’Müzeler Haftası’ mesajı

Mesut Özakcan,18-24 Mayıs tarihleri arası kutlanan “Müzeler Haftası” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özakcan yayınladığı mesajında müzelerin köklü geçmişi yaşatan en önemli kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak, Efeler ilçesinin tarihsel mirasının da Efeler Belediyesi tarafından kurulan Kent Belleği Araştırma Merkezi ile geleceğe taşınacağını ifade etti.

Mesut Özakcan yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Tüm dünyada her yıl 18 Mayıs günü kutlanan ve Türkiye’de de 1982 yılından günümüze her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında ‘Müzeler Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Müze; sanat, bilim, tarih, kültürle ilgili eserlerin halka gösterilmek için toplanıp sergilendiği yerlerdir. Eski eserler, bize, geçmiş yıllarda insanların düşünüş, inanç, yaşayış ve yetenekleri hakkında bilgi verirler. Geçmişi öğrenerek bugünü anlamamıza yardımcı olurlar. Efeler Belediyesi olarak ilçenin ilk Kent Müzesi’ni kurmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kent Belleği Araştırma Merkezi ile ilçemize dünümüzü ve bugünümüzü yarınlara ulaştıracak önemli bir değer katmış olduk. Cumhuriyetimizin ilk 16 yılında ülkemizin dört bir yanına 24 müze kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Geleceği görebilmek için geçmişi bilmek, bir başka deyişle yarınları sadece bugünün değil, geçmişin üzerine de inşa etmek gerekir ki, bu da tarihi yaşatan ve unutturmayan müzelerle sağlanabilir’ sözünden hareketle bir anlamda bizde Efeler belediyesi olarak Efeler’in de geçmişini geleceğimize taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve geçmiş uygarlıkların bize bıraktığı zengin mirası yaşatan müzelerimizin daha çok insanımıza ulaşmasını dileyerek ‘Müzeler Haftası’nı kutluyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”