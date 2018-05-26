Binlerce ölü balık havadan ilk kez görüntülendi

Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içerisinden geçen tahliye kanalında başlayan, 23-24 Mayıs Pazartesi ve Salı günleri devam eden toplu toplu balık ölümleri bölge halkını tedirgin etti. Nehirdeki tahliye kanalının açılmasıyla ölü balıklar Büyük Menderes Deltası’nın dışına taşarak, azmaklara ve Ege Denizi’ne ulaştı. Uzmanlar ve çevreciler bir an önce önlem alınmasını isterken, nehirde uzun süredir görülmeyen yaklaşık 20 kilograma kadar yayın balıklarının da ölü balıkların arasında yer alması dikkat çekti.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in talimatıyla Adnan Menderes Üniversitesi, Devlet Su İşleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanlarından oluşturulan komisyon, balık ölümlerinin sebebini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla yakından ilgilenen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODSD), Büyük Menderes Nehri’nde yaşanan kirliliğinin nedenleri ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Ankara’ya gönderilen su ve ölü balık numunelerinin incelenmesinin ardından, toplu ölümlere neden olan etkenin belirleneceği ve bu yönde bölgede denetimler yapılacağı kaybedildi.

Öte yandan, Büyük Menderes Nehri’nde her sonbaharda oksijen azalmasına bağlı olarak görülen kısmi balık ölümlerinin bu yıl daha erken ve ekosistemi tehdit edecek boyutta yaşanması başta balıkçılar olmak üzere bölge halkını tedirgin etti.

Ölü balıklar havadan görüntülendi

Büyük Menderes Deltası’nda milyonlarca balığın ölümüyle sonuçlanan çevre sorunu EKODOSD üyesi ve belgesel yönetmeni Yavuz Pullukçu tarafından havadan ilk kez görüntülendi. Toplu ölümlerin yaşandığı bölgede drone ile çalışma yapan Pullukçu, ortaya çıkan bilançoyu gözler önüne serdi. Görüntülerde sığ bölgelerde yığın seklinde toplanan ve nehir yatağı boyunca su üzerinde sürüklenen ölü balıklar yer aldı.