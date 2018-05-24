Yatırımların yoğun olarak sürdüğü ilçelerin başında gelen Buharkent’te vatandaşların talebi üzerine başlatılan yağmur suyu menfez yapımı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Menderes Mahallesi’nde aşırı yağışlarda yaşanan su baskını ve sel sorununun çözülmesi talebini değerlendiren ekipler, vakit kaybetmeden harekete geçerek menfez çalışması başlattı. Çalışmalar önemli ölçüde tamamlanırken menfezin kısa zamanda hizmete sunulması hedefleniyor.

Buharkent Menderes Mahallesi’nde devam etmekte olan menfez yapımı çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelen Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun selamını ileterek, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlar taleplerinin hemen karşılık bulmasından dolayı büyük sevinç yaşarken yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.