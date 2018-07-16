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16 Temmuz 2018 19:45

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı 2 yaralı

Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı 2 yaralı

16 Temmuz 2018 19:45

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken takla atan otomobildeki iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza akşam saatlerinde İncirliova Erbeyli mahallesi yakınlarında meydana geldi. Germencik istikametinden İncirliova istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce orta refüje çarpan otomobil daha sona takla atarak yola devrildi. Ters dönen otomobildeki sürücü ve yolcu çevredekiler ve olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken ekiplerin çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.


Sebebi henüz belirlenemeyen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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