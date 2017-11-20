Efeler Belediyesi’nden bir vefa örneği daha

Düzenlenen açılışa Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan, Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Mehmet Şık, Efeler Belediye Meclis Üyeleri, Efeler Belediye Başkan Yardımcıları; Belgin Alpdoğan, O. Derya Tıkır, Ali Seydi Koca,parka ismi verilen Osman Yozgatlı Mahallesi eski Muhtarı Mehmet Aydın, çeşitli mahallelerin muhtarları, Efeler Belediyesi birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Osman Yozgatlı Mahallesi 1245 Sokakta gerçekleşen Mehmet Aydın Parkı açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sağlık problemleri nedeniyle açılışa katılamayan Osman Yozgatlı Mahalle Muhtarı Halis Hekimoğlu’nun oğlu babasının yerine açılış konuşmasını yaptı. Osman Yozgatlı Mahalle Muhtarının oğlu Yılmaz Hekimoğlu, “ 1980- 1994 yılları arasında mahallemizde muhtarlık görevi yapan Mehmet Aydın amcanın bu parka adının verilmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Efeler Belediye Başkanımız Mesut Özakcan, mahallemizin hiçbir isteğini geri çevirmiyor. Daha önce mahallemizde Barış ve Özgürlük Parkı’nı açan Efeler Belediyesi bir park isteğimizi daha geri çevirmeyerek bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Mehmet Aydın Parkı’nı hizmete açtı. Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hizmetlerinin bundan sonrada devamını diliyoruz” dedi.

Aydın’ın 2014 yılında Büyükşehir olması dolayısıyla Efeler Belediyesi’nin kurulduğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Eğrikavak Köyümüzden, Kızılcaköy, Kardeşköye kadar uzanan bir coğrafyada Efeler Belediyesi olarak hizmet veriyoruz. İhtiyaçlar sınırsız, imkanlar sınırlı. Ama biz bu dar sınırlar içerisinde mahallelerimizi daha yaşanılabilir, Efeler Belediyemizi huzur içinde, barış içinde, kardeşlik içerisinde yaşanmak istenen, mekanlar yaratmak içinde elimizden geleni yapıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız gibi. Küçük de olsa park alanı olarak gördüğümüz yerleri çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin huzur içinde vakit geçirebilecekleri ortamları yaratmaya çalışıyoruz. Bu küçük ama sevimli parkımızın ismini de geçmişte mahallemizde 14 yıl görev yapmış Mehmet Aydın büyüğümüzün adını belediye meclis kararımızla verdik. Mehmet Aydın büyüğümüzün hem sağlığında hem gelecekte ismini bu güzel parkta yaşatmaya devam edeceğiz. Geçmişteki emeklerinden, hizmetlerinden dolayı sevgili muhtarımız Mehmet Aydın büyüğümüze teşekkür ediyorum. Parkımızın mahallemize, Efeler ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

Mahalle çocukları ; ’En büyük Başkan, Mesut Başkan’ sloganı atarak sevgi gösterilerinde bulunurken, parka ismi verilen Mehmet Aydın’ın oğlu Özer Aydın, Başkan Özakcan’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Konuşmaların ardından Başkan M. Mesut Özakcan ve eşi Gülay Özakcan, eski Muhtar Mehmet Aydın, protokol üyeleri parkın açılış kurdelesini birlikte keserek, parkı gezdi. Açılış sonunda belediyenin ikram aracından, açılışa katılanlara kavurmalı pilav ve meyve suyu ikram edildi.