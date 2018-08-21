Efeler Belediyesi’nden birlikteliği arttıran dokunuşlar

Efeler Belediyesi, Arefe günü Tellidede ve Kemer mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyenler için Bey Camii önünden her yarım saatte bir ücretsiz servis kaldırdı. Ayrıca mezarlıklarda vatandaşlara çay, su ve limonata ikram edilerek şapka hediye edildi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayatı kolaylaştıran küçük dokunuşlar yaptıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” Mezarlıklarımızda bayram öncesi tüm bakım, onarım ve temizlik çalışmalarımızı yaptık. Halkımızın Bayramı huzurlu ve rahat bir şekilde geçirebilmesi için gerekli tüm talimatları ilgili birimlerimize verdik. Arefe gününde yapılan kabir ziyaretlerinin önemini biliyoruz. Bayramımızın huzur içinde geçmesi, insanlarımızın kabirlerini rahatça ziyaret edebilmeleri için Kemer ve Tellidede Mezarlıklarımıza ücretsiz servislerimizi gerçekleştirdik. Ayrıca havaların sıcak olması nedeniyle ikram araçlarımızdan vatandaşlarımıza soğuk içecek ikramımız oldu. Efeler halkı her şeyin en iyisine layıktır ve biz de imkanlarımız ölçüsünde vatandaşımıza hizmet veriyor, küçük dokunuşlarla vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor, birlikteliğimizi arttırıyoruz. Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Ücretsiz servis ve ikramlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “ Çok güzel düşünülmüş bir uygulama, hizmet. Havalar sıcak olunca sevdiklerimizin kabirlerini ziyaret etmekte zorlanıyorduk. Ama Efeler Belediyesi’nin ikramlarıyla ferahladık, şapkalarla güneşten korunduk. Allah Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’dan razı olsun, hizmet uygulaması için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.