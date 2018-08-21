Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 16:28

Efeler Belediyesi’nden birlikteliği arttıran dokunuşlar

Kemer ve Tellidede mezarlıklarına ziyaretler vatandaşlardan olurken ikramlar Efeler Belediyesi’nden geldi.

Efeler Belediyesi’nden birlikteliği arttıran dokunuşlar

21 Ağustos 2018 16:28

Efeler Belediyesi, Arefe günü Tellidede ve Kemer mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyenler için Bey Camii önünden her yarım saatte bir ücretsiz servis kaldırdı. Ayrıca mezarlıklarda vatandaşlara çay, su ve limonata ikram edilerek şapka hediye edildi.


Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayatı kolaylaştıran küçük dokunuşlar yaptıklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” Mezarlıklarımızda bayram öncesi tüm bakım, onarım ve temizlik çalışmalarımızı yaptık. Halkımızın Bayramı huzurlu ve rahat bir şekilde geçirebilmesi için gerekli tüm talimatları ilgili birimlerimize verdik. Arefe gününde yapılan kabir ziyaretlerinin önemini biliyoruz. Bayramımızın huzur içinde geçmesi, insanlarımızın kabirlerini rahatça ziyaret edebilmeleri için Kemer ve Tellidede Mezarlıklarımıza ücretsiz servislerimizi gerçekleştirdik. Ayrıca havaların sıcak olması nedeniyle ikram araçlarımızdan vatandaşlarımıza soğuk içecek ikramımız oldu. Efeler halkı her şeyin en iyisine layıktır ve biz de imkanlarımız ölçüsünde vatandaşımıza hizmet veriyor, küçük dokunuşlarla vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor, birlikteliğimizi arttırıyoruz. Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.


Ücretsiz servis ve ikramlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “ Çok güzel düşünülmüş bir uygulama, hizmet. Havalar sıcak olunca sevdiklerimizin kabirlerini ziyaret etmekte zorlanıyorduk. Ama Efeler Belediyesi’nin ikramlarıyla ferahladık, şapkalarla güneşten korunduk. Allah Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’dan razı olsun, hizmet uygulaması için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç