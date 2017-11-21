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21 Kasım 2017 17:07

Efeler’in çocukları ’Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı

Efeler Belediyesi Ata Mahallesi Kültür ve Sanat Evi’nde eğitim gören minikler ’20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ nedeniyle kutlama programı düzenledi.

Efeler’in çocukları ’Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı

21 Kasım 2017 17:07


Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla 20 Kasım 1989 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edilmiştir. O günden bu yana her yıl 20 Kasım’da ’Dünya Çocuk Hakları Günü’ düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yıl Efeler Belediyesi’nin Ata Mahallesi’ndeki kültür ve sanat evinde eğitim gören 30 çocuk ’Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutlayarak pasta kesti.


Tek tek haklarını okudular


Çocuklar düzenledikleri kutlama programında sıra ile BM tarafından kendilerine verilen hakları okudu. Okudukları maddeler ile kendi haklarını öğrenen çocuklar hem de arkadaşlarını bilinçlendirdi. 45 maddenin tek tek okunmasının ardından Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatı ile hazırlatılan pastayı kesti.


Çocukların, yarınlarımızın emanetçileri olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Çocuk hakları, yasal veya ahlâki olarak dünyadaki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu haklardır. Çocuk hakları sadece eğitim, sağlık, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması demek değildir. Çocukların, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunması da bu evrensel kavramın içerisindedir. Çocuk hakları, insan haklarından bağımsız düşünülemez" diye konuştu.




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