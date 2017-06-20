Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 10:42

Emekli polisin belindeki silah MR cihazına yapıştı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, MR çekilecek kayınpederine yardım etmek için cihaza yaklaşan emekli polis memurunun belindeki silah, mıknatısın etkisiyle yerinden çıkıp milyon dolarlık makineye yapıştı.

Emekli polisin belindeki silah MR cihazına yapıştı

20 Haziran 2017 10:42

Dolu silah yaşanan panik anlarının ardından 2 saat süren çalışmayla yapıştığı yerden çıkarıldı.


Gece saat 02.00 sıralarında kayınpederi Necati K.’ye (80) MR çektirmek için Nazilli Devlet Hastanesine gelen emekli polis memuru Beyhan Ş. (57), belindeki silahla manyetik çekim gücü yüksek odaya girdi. Üzerindeki metal eşyaları çıkarması gerektiğini unutan Beyhan Ş., kayınpederine yardım etmek isterken belindeki silah MR cihazının mıknatısına yapıştı. Bir anda korku ve paniğe kapılan görevliler, piyasa değeri 1 milyon dolar olduğu belirtilen cihazın mıknatısına yapışan tabancayı tüm uğraşlara rağmen yerinden kıpırdatamadı. Bu esnada tabancanın tetiğinin çekili olduğunu fark eden görevli, durumu MR cihazını kiralayan özel şirket yetkilisine iletti.


Tabancayı bulunduğu yerden çıkartmak için kısa bir inceleme yapan şirket görevlisi, titiz bir çalışmayla silahın açık olan mekanizma bölümüne olası bir ateşlemeyi önlemek amacıyla sert bir cisim yerleştirildi. Daha sonra 5 metre uzunluğundaki bakır kablonun ucundan düğümle bağlanan tabanca, 5 kişinin güçlükle çekmesi sonucu bulunduğu yerden sökülebildi. Şarjörü çıkartıldıktan sonra mekanizması kontrol edilen tabancanın namlusunda mermi bulunmadığı görüldü.


Şirket yetkilisi, emekli polis memuru Beyhan Ş.’den şikayetçi oldu. Beyhan Ş., şarjöründe 3 mermi olan silahını alıp yaşananlar nedeniyle özür diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    37°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!