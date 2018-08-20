Eximbank Aydın irtibat bürosu Pazartesi hizmete başlıyor

Pazartesi günü saat 16:00’da gerçekleştirilecek açılışa herkesi davet eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Aydınlı firmalarımızın Türk Eximbank’ın mevcut ve yeni ürünleri hakkında daha fazla, hızlı ve güncel bilgi alabilmesine, hem de Türk Eximbank’a daha kolay erişebilmesi adına Aydın Ticaret Borsası binasında hizmete girecek olan, Eximbank Aydın İrtibat Bürosu’nu Pazartesi günü açıyoruz. Açılışımıza üyelerimiz ve ticaret erbabının yanı sıra tm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.