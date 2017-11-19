Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 17:58

Gitarist Galina Vale Kuşadası’nda konser verdi

Kuşadası Belediyesi’nin davetlisi olarak ilçeye gelen dünyaca ünlü gitarist Galina Vale, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde muhteşem bir konser verdi.

Gitarist Galina Vale Kuşadası’nda konser verdi

19 Kasım 2017 17:58


Vale’nin sergilemiş olduğu gitar performansı salonu dolduran çok sayıda sanatsever tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.


"İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri" kapsamında düzenlenen dinletiye Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Canan Güler ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı. Vale’nin Tango, Flemenko ve klasik türde eserler icra ettiği konser, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konserin sonunda Vale “The Legend” isimli albüm kapağını sevenleri için imzaladı. Ripon Müzik Festivali, Eurowirral Uluslararası Gitar Festivali, Hola Mundo gibi büyük festivallerde konserler veren ünlü gitarist, mevcut klasik gitar metotları ve repertuvarının dışına çıkarak çağdaş ve kendine özgü stili ile tanınıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç