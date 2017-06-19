Haluk Alıcık, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i andı

Alıcık; "Cumhuriyetimizin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i vefatının ikinci yılında rahmetle anıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in vefatının 2’nci yıldönümünde hayatını kaybeden bütün devlet büyüklerini de rahmetle andıklarını söyleyen Başkan Aıcık Süleyman Demirel’in, bir Anadolu ailesinde büyüyen ve Türkiye’nin en tepesine çıkmayı başarabilen bir azmin ismi olduğunu vurguladı.

Demirel’in Türkiye’nin her meselesine kafa yormuş bir siyaset ve devlet adamı olduğunu belirten Haluk Alıcık, Demirel’in "Yakası rozetli aydınlarımız, sıkılmadan, utanmadan, iftihar duyarak başı kasketli babalarının elini öpebilselerdi, sorunların hepsi çoktan hallolmuş olurdu." sözünü hatırlatarak "Rahmetli Demirel’in çobanlıktan cumhurbaşkanlığına çıktığı yol, demokrasi ve cumhuriyetimizin kat ettiği mesafeyi de sembolize etmektedir. Demirel, devletin en tepesinde bile köylülüğü, çobanlığı kimliğinin bir parçası olarak gördü. ’Çoban Demirel’, ’Mühendis Demirel’, ’Siyasetçi Demirel’ olarak Türk siyasi hayatının son 50 yılına damgasını vurdu. Kuşkusuz Demirel’in hayat serüveni, Türkiye’nin demokrasi yolcululuğunun da bir yansımasıdır. ’Yolar yürümekle aşınmaz’, ’Dün dündür, bugün bugündür’, "Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz’ gibi sözler veciz sözler olarak siyasi tarihimizde unutulmaz bir yer edindi" dedi.