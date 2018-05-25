Kaymakam Aksoy’dan Kuşadası Ticaret Odası’na ziyaret

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın makamında gerçekleşen ziyarette, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Meclis Başkan Yardımcıları Bülent İlbahar, Tolga Erdem ve Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, Namık Kemal Daylan, Erdem Dikkaya, Buket Çallı, Müslüm Yıldırım, Murat Boranalp, Suat Özdemir ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Edip Sayıalioğlu’da hazır bulundu.
Kaymakam Aksoy’un, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine yeni Meclis Döneminde başarılar dilediği ziyarette; Kuşadası’nın genel sorunları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretin sonunda, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’dan Kuşadası illüstrasyon haritası ile ilgili bilgi aldı.