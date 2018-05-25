Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 11:20

Kaymakam Aksoy’dan Kuşadası Ticaret Odası’na ziyaret

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, geçtiğimiz ay yapılan seçimlerle güven tazeleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Aksoy’dan Kuşadası Ticaret Odası’na ziyaret

25 Mayıs 2018 11:20


Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın makamında gerçekleşen ziyarette, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Meclis Başkan Yardımcıları Bülent İlbahar, Tolga Erdem ve Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, Namık Kemal Daylan, Erdem Dikkaya, Buket Çallı, Müslüm Yıldırım, Murat Boranalp, Suat Özdemir ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Edip Sayıalioğlu’da hazır bulundu.


Kaymakam Aksoy’un, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine yeni Meclis Döneminde başarılar dilediği ziyarette; Kuşadası’nın genel sorunları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.


Ziyaretin sonunda, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’dan Kuşadası illüstrasyon haritası ile ilgili bilgi aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
30
°
C
  • Cumartesi
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç