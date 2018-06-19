Köşk’te trafik kazası; 2 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Aydın Denizli karayolu Köşk ilçe sınırları içerisinde meydana geldi. Nazilli’den Aydın istikametine seyir halinde olan Mehmet Akif Sarı yönetimindeki 09 FS 831 plakalı otomobil Köşk ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Emre Çakır olay yerinde can verirken, araç sürücüsü Mehmet Akif Sarı ise kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.