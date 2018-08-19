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19 Ağustos 2018 16:40

Milletvekili Savaş’tan Söke’ye bayram hediyesi olarak ‘Ek vagon’ müjdesi

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT) Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde İzmir (Basmane)-Söke-Denizli demiryolu hattındaki aşırı yoğunluk nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için girişimlerde bulunarak seferlere ek vagon konulmasını sağladı.

Milletvekili Savaş’tan Söke’ye bayram hediyesi olarak ‘Ek vagon’ müjdesi

19 Ağustos 2018 16:40

Söke trenlerinde koltuk kapasitesi ek vagon ile 136’dan 204’e yükseltildi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Söke-Denizli-Söke güzergahındaki yoğun talep nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla irtibata geçerek yolcu kapasitesindeki bu sorunun giderilmesini talep ettik. Görüşmeler sonrasında Ray Otobüsü ile işletilmekte olan 136 koltuk kapasiteli bölgesel motorlu trenlerimize 1 adet ray otobüsü ilavesi daha yapıldı. Şu an yolcu kapasitesi maksimum seviyeye çıkartılarak 204 kişiye ulaştı. Uygulamaya 17 Ağustos cuma günü sabah saat 06:30’daki seferle birlikte başlanmıştır. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim ” ifadelerine yer verdi.


“Sefer sayısının artırılması planlanıyor”


Şu anda İzmir (Basmane) - Söke - Denizli, hattındaki yolcuların demir yolculuğuna aşırı ilgisi olduğunu belirten Savaş, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından çalışmasına devam edilen İzmir - Selçuk arasındaki Çifthatlı Demiryolunun Selçuk’tan Denizli’ye kadar olan kısmının da tamamlanmasıyla İzmir (Basmane) - Söke - Denizli arasındaki sefer sayısında artışlar yapılarak bu sorun çözülecek. 2018’de Aydın’da yatırımlar hız kazanacak. Önümüzde 5 yıllık istikrarlı kesintisiz bir dönem var. Aydınımız gelişen, zenginleşen, büyüyen Türkiye’den daha fazla pay alacak. AK Partili dört milletvekilimizle ve Sayın bakanımızla birlikte hep beraber bunun mücadelesini vereceğiz. İnşallah Aydın’ı çok güzel günler bekliyor” diye konuştu.




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