Miniklere erdemli ve çalışkan olmak ’Asterix ve Oburix’ ile öğütlendi

Erdemli ve çalışkan olmanın öğütlendiği oyunu yüzlerce çocuk izledi.

Kurulduğu ilk günden bu yana zorunlu hizmetlerinin yanı sıra düzenlediği kültür ve sanat faaliyetleri ile de dikkat çeken Efeler Belediyesi, son olarak ilçede yaşayan çocukları tiyatro ile buluşturdu. Efeler Belediyesi Umurlu Mahallesi Kültür ve Sanat Merkezi Şehit Mahir Yıldırım Salonu ile Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda 4 seans olarak sahnelenen ‘Asterix ve Oburix Tembelliğe Karşı’ isimli müzikli danslı çocuk tiyatro oyununa yüzlerce çocuk katıldı. Çocuklar kadar ailelerinin de izlediği oyun sonunda çocuklar, tiyatro oyunu için Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.

Çocuklara yönelik düzenledikleri tiyatro etkinlikleri ile tiyatro sevgisini küçük bireylere de aşıladıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Çocuklarımız, izledikleri oyun ile hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar. Kimi çocuklarımız da ilk kez tiyatro ile buluşuyorlar. Miniklerimize sanat sevgisini, tiyatro sevgisini küçük yaşta aşılayarak sanatsever bir toplum yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.