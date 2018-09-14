Nazilli Belediyesi güvenli yollar inşa ediyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi 90 sokaktan 118 sokağa kadar olan 520 metre uzunluk ve 7 metre genişlikteki yolda kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Şehir merkezi ve kırsalda yol yapım, bakım ve parke taşı döşeme çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Kış aylarının gelmesi ile birlikte yol çalışmalarımıza hız verdik. Ekiplerimiz gerektiği zaman 24 saat çalışıp yolların bakım ve tamiratını gerçekleştiriyor. Dört bir yandan büyüyen Nazilli'mize en iyi şekilde hizmet etmek için gayret ediyoruz” diyerek alt yapısı tamamlanan tüm cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştireceklerini vurguladı.

Yapmış oldukları projeler ile ilçeye daha modern ve güvenli yollar kazandırdıklarını ifade eden Alıcık, yeşil alanları, sosyal projeleri, eğitim, sanat, spor, alt ve üst yapı çalışmaları ile 7'den 70'e herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarının altını çizdi.

Çalışmalarından dolayı Alıcık'a teşekkür eden Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, “Çocuklarımızın özellikle okul döneminde çok sık kullandığı 90 sokak, belediyemizin düzenlemeleri ile çok güzel oldu. Deforme olan eski yolumuz baştan sona yenilendi. Muhtarımızı talebimize ilettik. O da başkanımızla görüşmüş. Yolumuz anında yapıldı. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.