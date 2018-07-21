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21 Temmuz 2018 08:23

Nazilli’ye ikinci taziye evi

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşil Mahalle 1111 Sokak üzerinde yapımına başlanan taziye evinde incelemelerde bulundu.

Nazilli’ye ikinci taziye evi

21 Temmuz 2018 08:23


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Etüd Proje Müdürlüğü tarafından 200 metrekare alanda projelendirilen ve Yeşil Mahalle 1111 Sokak’ta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan taziye evi alanında incelemelerde bulundu.


Yıldıztepe Mahallesi’nde hayata geçirilen taziye evinin ardından vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Yeşil Mahalle’de çalışmalara başladıklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda tek katlı olarak tasarlanan taziye evimizin içerisinde oturma alanı, mescit, servis alanı, kiler, bay ve bayan WC bulunuyor. 2018 yılı içerisinde taziye evimiz faaliyete geçmiş olacak. Bu sayede vatandaşlarımız taziyelerini rahatlıkla kabul edebileceği bir alana kavuşacak” diye konuştu.


İlçe genelinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İrfan Teyfur ise, “Başkanımız hem bizim mahallemize hem de diğer mahallelere çok güzel hizmetlerde bulundu. Taziye evi mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından biriydi. Başkanımız sayesinde mahallemize kazandırılmış olacak. Hem kendisinden hem de daire müdürlerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.




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