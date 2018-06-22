Nüfus ile vergi çalışanları seçim ve sınav mesaisi yapacak

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bütün ilçe nüfus müdürlükleri, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle de sınavın yapılacağı Efeler (Merkez), Nazilli ve Söke İlçe Nüfus Müdürlükleri ortaya çıkabilecek olan acil kimlik kartı taleplerini karşılamak amacıyla bu tarihlere rastlayan hafta sonlarında açık bulundurulacaktır.

Ayrıca T.C. Kimlik Kartını kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyen seçmenler ile, 2018-YKS sınavına katılacak adaylardan kimlik kartı bedeli tahsilâtının yapılabilmesi için vergi dairesi veznelerinin 23 - 24 Haziran 2018 ile 30 Haziran -1 Temmuz 2018 tarihlerinde açık bulundurulacağı bildirilmiştir” denildi.