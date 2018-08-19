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19 Ağustos 2018 14:56

Sibel Can Kuşadası’nı coşturdu

Ege turnesine devam eden Sibel Can, Bodrum’un ardından bu kez Kuşadası’nda hayranlarıyla buluştu.

Sibel Can Kuşadası’nı coşturdu

19 Ağustos 2018 14:56

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı.


Kuşadası anfi tiyatroda sahneye çıkan Sibel Can’a hayranları büyük ilgi gösterdi. Anfi tiyatroyu tamamen dolduran Sibel Can hayranları sanatçıya yoğun ilgi gösterdi. Şarkıları kadar kıyafetleriyle de ilgi çeken Sibel Can, Nur Yerlitaş’ın tasarladığı sahne kıyafetleriyle de göz kamaştırdı. Ünlü sanatçı konserine “ Senden Başka Kimsem Yok“ şarkısıyla başladı. Almübüne ismini veren “Yeni Aşkım“ şarkısını da seslendiren ünlü sanatçıya her şarkısında hayranları eşlik etti. Sibel Can hayranlarının isteği üzerine bazı şarkılarını iki kez seslendirmek zorunda kaldı.




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