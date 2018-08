Sibel Can Kuşadası’nı coşturdu

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı.

Kuşadası anfi tiyatroda sahneye çıkan Sibel Can’a hayranları büyük ilgi gösterdi. Anfi tiyatroyu tamamen dolduran Sibel Can hayranları sanatçıya yoğun ilgi gösterdi. Şarkıları kadar kıyafetleriyle de ilgi çeken Sibel Can, Nur Yerlitaş’ın tasarladığı sahne kıyafetleriyle de göz kamaştırdı. Ünlü sanatçı konserine “ Senden Başka Kimsem Yok“ şarkısıyla başladı. Almübüne ismini veren “Yeni Aşkım“ şarkısını da seslendiren ünlü sanatçıya her şarkısında hayranları eşlik etti. Sibel Can hayranlarının isteği üzerine bazı şarkılarını iki kez seslendirmek zorunda kaldı.