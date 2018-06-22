TARSİM’den yapılan açıklamada, bu yıl meydana gelen çeşitli riskler nedeniyle bitkisel ürünlerin, seraların ve hayvanların hasar gördüğü belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı ve teminat kapsamında yer alan riskler çerçevesinde, TARSİM Manisa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı başta Manisa olmak üzere, Denizli, Aydın, İzmir, Uşak ve Çanakkale illerindeki üreticilere, tüm tarım sigortası branşlarında 151 milyon TL hasar ödemesi yapılacağı müjdelendi.

Açıklamada, bu yıl Manisa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerde, tüm tarım sigortası branşlarında 163 bin adet poliçe düzenlendiği, düzenlenen poliçelerin %96’sını oluşturan Bitkisel Ürün Sigortası branşında, başta dolu olmak üzere, don ve fırtına gibi çeşitli risklerden dolayı, ürünleri zarar gören üreticilerden 25 bin adedin üzerinde hasar ihbarı alındığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

“Bu yıl Şubat ayından itibaren Manisa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerde sık sık dolu yağışları görülmüştür. Bu yağışlar nedeniyle başta üzüm olmak üzere, kiraz, erik, zeytin ve buğday gibi meyve, sebze ve tarla grubundaki birçok üründe hasarlar meydana gelmiştir. Son olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleşen dolu yağışı nedeniyle Manisa, Aydın, Çanakkale ve Denizli illerindeki meyve ve tarla grubu ürünleri için ihbarlar alınmış ve hasar tespit çalışmaları vakit kaybetmeden başlatılmıştır.

Büyükbaş Hayvan Hayat, Küçükbaş Hayvan Hayat, Kümes Hayvanları Hayat, Su Ürünleri Hayat ve Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortaları branşlarında ise yıl boyunca ölüm ve zorunlu kesim gibi nedenlerden ötürü 8 bin adedin üzerinde hasar ihbarı alınmıştır. Üreticiye hizmet etmek üzere faaliyetlerini sürdüren TARSİM, bu sene Manisa Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerdeki üreticilere, tüm tarım sigortası branşlarında 23 milyon TL’nin üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirmiş olup, önümüzdeki günlerde poliçe bitiş tarihlerine göre 128 milyon TL’nin üzerinde ödeme yaparak bir kez daha üreticisinin yanında olduğunu gösterecektir. Üreticinin ürünlerini, hayvanlarını doğal afetler ve hiç beklenmedik risklere karşı koruyabileceği tek yol TARSİM’dir. Bu nedenle tarım sigortası kesinlikle ihmal edilmemelidir”