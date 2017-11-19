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19 Kasım 2017 15:29

TFF 3. Lig:Aydınspor 1923: 1 Büyükçekmece Tepecikspor: 1

TFF 3.

TFF 3. Lig:Aydınspor 1923: 1 Büyükçekmece Tepecikspor: 1

19 Kasım 2017 15:29

Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923, ligin 13.hafta müsabakasında kendi sahasında ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor’la 1-1’lik skorla berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


4. Dakikada Aydınsporlu Habib’in cez sahası içinde yaptığı vuruşta top kalecide kadı.


8. Dakikada Tepecikspor atağında ceza sahası içinde Pekin’in kafa vuruşunda op üstten auta çıktı.


51. Dakikada Aydınspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Tuncay’a Caner’in müdahalesine hakem penaltı noktasını gösterdi. Habib penaltı atışını golle sonuçlandırdı, 1-0.


54. Dakikada Aydınsporlu Mikail kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.


56. Dakikada Aydınspor atağında araya atılan topta Habib yüzde yüzlük pozisyonda topu kalecinin üzerine vurdu.


68. Dakikada Tepecikspor atağında Semih’in ceza sahası içine ortasında Mehmet kafa ile topu ağlara gönderdi 1-1.


Stat: Adnan Menderes


Hakemler: Volkan Okur x, Mehmet Saldıraner x, Soner Özçelik x


Aydınspor 1923:Timur x, Ceyhun xx, İsmail xx, Osman x (Hakan dk.81 x), Habib xx, Emre x, Serkan x, Ömer x, Mikail xx, Yusuf x (Tuncay Öndel dk.73 x), Tuncay Kılıç xx (Artun dk.63 x)


Teknik Direktör: Yavuz İncedal


Büyükçekmece Tepecikspor:İbrahim x, Mert x(Serdar dk.58 x), Deniz x (Fırat dk. 60 x), Mehmet xx (Anıl dk.86 x), Caner x, Recep x, Semih x, Pekin xx, Onur x, Bülent x, Eray x


Teknik Direktör: Recai Şahinler


Goller: Habib (dk51 P.) (Aydınspor 1923), Mehmet (dk.68) (Büyükçekmece Tepecikspor)


Sarı Kartlar:Tuncay, Serkan, Emre (Aydınspor 1923), Bülent (Büyükçekmece Tepecikspor)




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