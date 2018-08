Ukraynalı ressamlar Kuşadası’nı çizdi

Jüri üyeleri arasında ünlü ressamlar Bedri Baykam ve Ziya Gürel ile Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın da bulunduğu yarışmanın seçkileri sergi açılışına katılanlar tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

Colors Of Life-Barvi Jittaya Ressamlar Derneği’nin “Kuşadası” konulu resim yarışmasının seçkileri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ressamlar Derneği’nin Sergi Salonu’nda gerçekleşen sergi açılışına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kiev Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç, Ukraynalı ressamlar, sanatseverler ve yarışmanın Jüri Üyeleri katıldı. 70 Ukraynalı sanatçının 143 resim ile katıldığı yarışmada, aralarında ünlü ressamlar Bedri Baykam ve Ziya Gürel ile Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın da bulunduğu jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Lez Olena Chokin’nın eseri birinci, Panushevich Conyshevich’in eseri ikinci, Oksana Shestolov’un eseri ise üçüncü seçildi. İlk üçe giren ressamlar Eylül ayında Kuşadası Belediyesi ile KODER’in davetlisi olarak 3 gün boyunca Kuşadası’nda ağırlanacak.

Sergi açılışında konuşan Kiev Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız Colors Of Life-Barvi Jittaya” Ressamlar Derneği tarafından organize edilen “Kuşadası” temalı resim yaşmasının Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine fayda sağlayacağını belirterek 70 Ukraynalı ressamın Kuşadası’nı yansıtan çok özel eserler ortaya çıkarttıklarını ifade etti.

Yıldız’ın ardından konuşan yarışmanın jüri üyesi Ressam Bedri Baykam ise “Kuşadası” temalı resim yarışması için hazırlanan her bir eserin çok değerli olduğunu belirterek “Kültür sanat ve turizm ülkeleri her zaman yakınlaştırır. Bu proje hem kültür, hem sanat, hem de turizm üzerinden Ukrayna insanı ile Türk insanını yine dünyada birçok ülkeye örnek olacak şekilde yakınlaştıracak. Kuşadası’nın tanıtımında sanata verilen değerin öne çıkmasından dolayı çok mutluyum. Umuyorum ki bu yarışma, Ukrayna ve Türkiye arasındaki turizm faaliyetlerine olumlu katkıda bulunacak. Aranızda Türkiye’yi görmeyenler varsa, Kuşadası’ndan başlayarak ülkemizi gezmelerini öneririm. Bizler de burada ülkenizi gezeceğiz” dedi.

Baykam’ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ise “Projemizin fikri, Colors of Life Ressamlar Derneği Başkanı Oleg Goncharenko’nun Kiev’de her yıl yapılan Turizm Fuarı’nda, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği işbirliğiyle yer alan Kuşadası standımızı ziyaret etmesiyle oluştu. Kiev Büyükelçimiz Sayın Yönet Can Tezel’in de konuya dair olumlu görüşlerini alınca projemizi başlattık. Kültür ve sanatın dünyada konuşulan ortak bir dil olduğunu biliyoruz. Ülkemizi ve Kuşadası’nı yurtdışında sanat ve sanatçıya verdiğimiz önemle tanıtmak istiyoruz. Kievli sanatçı dostlarımızın, Kuşadası’na gelmeden yaptıkları tablolar için verdikleri emeğe teşekkür ediyorum. Bu projenin turistik ilçemiz Kuşadası’nın Ukrayna’daki tanıtımına büyük katkı sağlayacağına, Ukrayna pazarında aldığı payı artıracağına inanıyorum” dedi.