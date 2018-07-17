2 ay önce boşandığı eşi ile arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı

Alınan bilgiye; Ayvalık’ta bir otoparkta çalışan 50 yaşındaki Murat M., 2 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı 37 yaşındaki eski eşi Sevgi U.’nun Aliçetinkaya Mahallesi Üveyik Sokak Akdeniz Apartmanı No.5 adresindeki evine gitti.

İddiaya göre; evde hararetli bir tartışmanın yaşanmasının ardından belindeki bıçağı çıkaran Murat M. 13 yaşındaki kızının annesi Sevgi U. ile o sırada evde bulunan geçen yıl eşini kanser hastalığından kaybeden ve Murat K.’ ile Sevgi U’nun aile dostları olduğu belirtilen 39 yaşındaki Ekrem K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaralayıp olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan Ekrem K, apartmanın kapısına kadar yürüyüp, uzun süre uğraştıktan sonra apartmanın kapısını açarak dışarı çıktıktan sonra yere yığıldı.

Apartmanın hemen yanında bulunan pide-kebap salonu önündeki müşterilerin yardıma koşarak ilk müdahaleyi yaptıkları yaralı Ekrem K. ile aynı şekilde yaralı Sevgi U. olay yerine gelen iki ayrı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Çok kan kaybeden Ekrem K. hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit’teki özel bir hastaneye, Sevgi U. ise Burhaniye Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis zanlı Murat K’nın izini sürüyor.