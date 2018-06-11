Adliye kavşağı çalışmaları son sürat devam ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. Özellikle şehir içi trafiğine ilişkin artan şikayetler sonrasında yapımı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen Adliye binası önündeki Köprülü Kavşak tamamlandığı anda Karesi ve Altıeylül İlçelerini şehir merkezini kullanmadan birbirine bağlayacak. Emniyet Müdürlüğü önünden hareketle Yeni Şehir Hastanesi’ne veya İzmir yoluna devam edecek olan araçlar, ana arterleri kullanmadan gidecekleri yere bu kavşak sayesinde vakit kaybetmeksizin gidebilecekler. Adliye Kavşağı’nı ziyaret eden ve çalışmalarla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yolun söz verildiği tarih olan 26 ağustosa yetiştirilmesi için gece-gündüz demeden çalışmaların sürdüğünü söyledi. Toplamda 96 kolon montajıyla iskeleti tamamlanacak olan köprülü kavşakta bayrama kadar olan süreçte 48 kolonun montajının bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Başkan Kafaoğlu çalışmalara ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Yüklenici firmalarımız ne Pazar diyor ne tatil diyor, durmadan çalışıyorlar. Kavşaklarımızın bir an önce hizmete girmeleri için gayret sarf ediyorlar. Adliye Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde inceledim. Kolonlar dikilmeye başladı. İki dirsek arasında 16 tane kolon var. Bunların her birisi 65’er tonluk kolonlar. 16 tane kolonumuz Pazar günü itibariyle yerine konmuş durumda. Toplam 48 tane kolon yolun bir tarafında olacak, bir 48 adet kolon daha yolun karşı tarafında olacak. İnşallah bayramdan önce yolun bir tarafındaki 48 kolonun yerine montajının yapılmış olmasını hedefliyorlar. Adliye önündeki köprülü kavşağımız tamamlandıktan sonra Altıeylül ile Hastanemiz ile Karesi ilçemiz Emniyet’in oradan direk şehir merkezine girmeden bağlanmış olacak. Bu da trafikte büyük bir rahatlamaya neden olacak. Temel atma töreninde de söylemiştik. Sayın Bakanımız da vardı ve müteahhit ile pazarlık yapmıştık. İnşallah 26 ağustosa yetiştireceğim demişti. O’nun için de müteahhit firmamız da yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de durmuyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak gece gündüz çalışıyoruz. Yollardayız, sahalardayız, ilçelerdeyiz. Tüm Balıkesir’in mutlu ve huzurlu olması için çalışıyoruz”dedi.