1 Kasım 2015 yılında yapılan genel seçimler ile Pazar günü yapılan seçimleri kıyaslayan Başkan Kıtay, AK Parti’nin gerek Cumhurbaşkanlığında, gerekse de milletvekilliğinin belirlendiği genel seçimlerde Ayvalık’taki oy sayısı oranını yükselttiğine işaret etti.

2015 seçimlerinde AK Parti’nin Ayvalık’ta Cumhurbaşkanlığı oylamasında yüzde 24.08 olan oy oranını, Pazar günü yapılan seçimlerde yüzde 27.40’a çıkardığını kaydeden Hasan Kıtay, “Biz bu seçimlerde, Ayvalık gibi sosyal demokrat seçmenin ağırlıkta olduğu bir ilçede oy oranımızı yüzde 3.32 oranında arttırmayı başarmış durumdayız.” dedi.

Ayvalık’ta AK Parti’nin oylarını küçük oranlarda artmasının en büyük mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Türk Milleti’nin kucaklayarak; ‘Tek Millet’, ‘Tek Vatan’, ‘Tek Devlet’, ‘Tek Bayrak’ şiarıyla bütünleştirmesi olduğunu kaydeden Başkan Kıtay, “Reisimizin bu yoğun çabası ve yurt genelindeki parti teşkilatlarının da iyi yönetilmesi sonucunda bu büyük başarıyı elde ettik. Ama Ayvalık’ta AK Parti İlçe Teşkilatı olarak da bizler de gerek ana kademe yönetimimiz, gerek Kadın ve Gençlik Kollarımızın yanı sıra partilerimizle ilçe genelinde kapısını çalmadığımız vatandaş bırakmadık. Halkımızın tüm kesimleriyle bizzat görüşmeler yaparak, halkımıza Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğindeki partimizin hedeflerini, misyonunu, vizyonunu ve AK Parti iktidarının milletimiz için vazgeçilmez olduğunu bıkmadan usanmadan anlattık. Bugün geldiğimiz noktada da hamdolsun düne göre bugün yaklaşık 4 puan da olsa yükseltmiş bulunuyoruz. Allah nasip ederse yakaladığımız bu sinerji ile AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin de ilçemize yaptığı dev yatırımlarla 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde de aynı inanç ve durmaksızın sürdürdüğümüz çalışmalarla Ayvalık Belediyesi’ni de partimizin bünyesine katarak Ayvalık’ımızın burçlarına AK Partimizin bayrağını asacağız” diye konuştu.

Hasan Kıtay, Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde Ayvalık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile AK Parti’ye oy vererek büyük bir teveccüh gösteren seçmenlere de şükranlarını sunarak, teşekkür etti.