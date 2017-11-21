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21 Kasım 2017 17:25

Ayvalıkgücü, Çiğli Belediyespor’u devirip yoluna devam etmek istiyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.

Ayvalıkgücü, Çiğli Belediyespor’u devirip yoluna devam etmek istiyor

21 Kasım 2017 17:25

Grupta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Ayvalıkgücü Belediyespor, bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Çiğli Belediyespor karşılaşmasını da kazanmak için sahaya çıkacak.


İzmir’in güçlü ekiplerinden Çiğli Belediyespor’u mağlup ederse, ligde liderlik koltuğuna oturmayı hedefleyen Ayvalıkgücü Belediyespor Genel Kaptanı İlker Anaz yaptığı açıklamada, "Takımımız birlik ve beraberlik içerisinde bu maça hazırlanıyor. Bu çalışmalarımız bugüne kadar sahaya ve dolayısıyla da skora yansıdı. bu haftada daha da motive olarak liderlik maçına çıkacağımız düşünerek ekstra motive oluyoruz. Bu maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturacağımıza inanıyorum. Bu heyecanı futbolcu arkadaşlarımda görüyorum" diyerek çalışmaların oldukça istekli olduğunu vurguladı. bu bu durumun da oynadıkları maçların sonuçlarına yansıdığını savundu.


Hedeflerinin ligin ilk yarısını lider olarak bitirmek olduğunu kaydeden İlker Anaz, "İlk yarıyı lider bitirmek için çalışıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de takım tek vücut olmuş durumda" diyerek takımına olan inancını dile getirdi. .


Kırmızı-beyazlı kulübün yöneticilerinden ve taraftarlardan sorumlu yönetici olan Deniz Dalkılıç ise yaptığı açıklamada, "Pazar günü kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. Çiğli Belediyespor maçında tüm taraftarlara tribünlerdeki yerini almaları için çağrıda bulunduk" dedi.




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