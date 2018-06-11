Başkan Saka “Edremit Belediyesi’nin tüm malları Edremit halkınındır” dedi.

Başkan Saka, 175 odalı 360 yatak kapasiteli turizm ve sağlık tesislerinde inceleme yaptı. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Saka “Girişimlerimiz sonucu belediyemize kazandırdığımız ve turizm ve sağlık tesis alanı olarak hizmete girecek olan alanda Altınoluk Sorumlusu İsmail Sezek ve ilgili personel arkadaşlarımla birlikte incelemelerde bulunuyorum. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte eski astım hastanesi olarak bilinen yapı; 16 bin 500 metrekare alanda 175 odalı, 360 yatak kapasiteli turizm ve sağlık tesis alanı (fizik tedavi, rehabilitasyon, yaşlı bakım ve huzur evi) olarak hizmete girecek. Yürüttüğümüz yargı mücadelesinin ardından Edremit Belediyesi’ne kazandırdığımız bu tesis bölgemiz için önemli bir sağlık tesisi olacak. Başkanlık görevimi "Edremit Belediyesi’nin tüm malları Edremit halkınındır" bilinciyle yerine getiriyorum . Sizlerin bize verdiği yetki ile belediyemize ait bu kazanımları en iyi şekilde yönetmeye çalışıyor, halkın mallarının sadece halkımız tarafından kullanılması adına mücadele ediyoruz.”dedi.