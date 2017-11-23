BSO Başkanı Uğur Sanayi Odaları Konsey Toplantısına katıldı

Türkiye’ deki 12 sanayi odası başkanının katıldığı toplantıda ülkemizin ihtiyaç duyduğu reformlar, istihdam, sanayicilerin ihtiyaç, beklenti ve sorunları görüşüldü. Bölgelere dair ekonomik gelişmelerin istişare edildiği konsey toplantısında Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir’ de son dönemde yaşanan sanayi atağına yönelik bilgiler verdi. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki gelişmeler ve yeni alan ihtiyacı ile Gökköy Lojistik Merkezi’ nde başlatılan ihracat seferberliğine değinen Başkan Uğur, üretim ve ihracat yapan sanayicinin Balıkesir’ e gümrük açılması ile ilgili talebini dile getirdi.