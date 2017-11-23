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23 Kasım 2017 09:03

BSO Başkanı Uğur Sanayi Odaları Konsey Toplantısına katıldı

Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur katıldığı Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’nda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

BSO Başkanı Uğur Sanayi Odaları Konsey Toplantısına katıldı

23 Kasım 2017 09:03


Türkiye’ deki 12 sanayi odası başkanının katıldığı toplantıda ülkemizin ihtiyaç duyduğu reformlar, istihdam, sanayicilerin ihtiyaç, beklenti ve sorunları görüşüldü. Bölgelere dair ekonomik gelişmelerin istişare edildiği konsey toplantısında Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir’ de son dönemde yaşanan sanayi atağına yönelik bilgiler verdi. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki gelişmeler ve yeni alan ihtiyacı ile Gökköy Lojistik Merkezi’ nde başlatılan ihracat seferberliğine değinen Başkan Uğur, üretim ve ihracat yapan sanayicinin Balıkesir’ e gümrük açılması ile ilgili talebini dile getirdi.




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