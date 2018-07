Kameralı parklarla çocuklar daha güvende

Başkan Kafaoğlu, akıllı kent Balıkesir projesi için ilk adımların atıldığını belirterek bu projeyle anne ve babaların çocuklarını daha huzurlu bir şekilde parklarda oynatabileceklerini vurguladı.

Balıkesir’de yaşayan çocukların daha güvenli ve konforlu sahalarda oyun faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için hayata geçirilen ‘Güvenlik kameralı çocuk parkları’ projesinin tanıtımı Şehitler Parkı’nda yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun katıldığı tanıtımda projeyle ilgili bilgiler verildi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu projeden ötürü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nu kutlarken bu sistemin artık bir gereklilik haline geldiğini ifade ederek “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın parklarımızı kamera sistemiyle daha güvenli hale getirmek için, çocuk istismarının önüne geçmek için yapmış olduğu bir proje için bugün buradayız. Keşke bunlara hiç gerek kalmasa ama maalesef bunlara da ihtiyaç var. Tedbir amaçlı bu kamera sistemleri gerekliydi. Bu projeyi ilk yapan iller arasında bulunuyoruz. Bu nedenle Zekai başkanımızı kutluyorum” dedi.

22 park kameralarla izlenecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu akıllı kent Balıkesir projesi için ilk adımların atıldığını belirtirken bu projeyle artık anne ve babaların çocuklarını daha huzurlu bir şekilde parklarda oynatabileceklerini vurgulayarak “Parklarımızın daha güvenli olması için parklarımızın içindeki çocuk oyun alanlarında çocuklarımızın çok daha güvenli oynayabilmeleri için ailelerin çok daha mutlu ve huzurlu bir şekilde çocuklarımızı bu oyun bahçelerine gönderebilmesi için bizim sorumluluğumuzda olan 22 tane parkımızı kameralarla izleyerek burada olabilecek yanlışlıkları, istismarları, çocuklara yönelik olabilecek şiddetin önüne geçme gayreti içindeyiz. Bununla ilgili projemizi başlatmıştık bu devam ediyordu bundan sonra da devam edecek. Parklarımızın tamamını bu şekilde kameralarla izleyerek art niyetlerin önüne geçeceğiz. Emniyetin de işbirliğiyle bunu başaracağız. 10 adet parkımızda bulunan 19 adet çocuk oyun grubu alanının kamera ile güvenliği sağlandı. Hedefimiz, kent ve ilçe merkezlerimizdeki çocuk oyun alanlarını ‘Akıllı Kent Balıkesir’ projesi kapsamında 2023 hedefleri doğrultusunda izlenebilir hale getirmektir. Biliyorsunuz çevre ve şehircilik bakanlığının akıllı şehirler 2023 projesine de Balıkesir dahil edilmişti. Balıkesir’de bu şehirlerden biriydi. Akıllı kent Balıkesir uygulamaları çerçevesinde parklarımızı da kameralarla güvenli hale getirmiş oluyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah kavşaklarımızı akıllandıracağız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Doğumdan ölüme her şeyle ilgileniyoruz”

Anne ve babaların çocuklarını kameralı parklar sayesinde daha güvenli şekilde oynatabileceklerini dile getiren Başkan Kafaoğlu “Toplumun her kesimini de bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Belediyecilik artık böyle bir şey. Doğumdan ölüme kadar insanların her şeyi ile ilgileniyoruz. Öznesi insan olan öznesi Balıkesir olan her şey ile ilgileniyoruz. Belediyecilik kanalizasyon demek değil belediyecilik artık beton belediyeciliğinden gönül alma belediyeciliğine terfi etmiştir. Bizlerde vatandaşın gönlünü kazanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu parkta bulunan çocuklara oyuncak dağıtırken aileleriyle de sohbet etti.