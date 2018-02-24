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24 Şubat 2018 17:33

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 2 -Samsunspor: 0

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 2 -Samsunspor: 0

24 Şubat 2018 17:33

Lig’in 24. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok sahasında karşılaştığı Samsunspor’u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


5. dakikada sağ taraftan gelişen Balıkesirspor atağında Okan ceza sahasına yaptığı ortaya Otoo kafayı vurdu. Top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.


17. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mehmet Boztepe sağ kanattan ortaladı. Ceza sahası içinde Nizamettin Çalışkan’nın şutu defansa çarparak kornere çıktı.


32. dakikada gelişen Samsunspor atağında Enes’in ceza sahası içinden attığı şutu Kaleci Vukovic ayakları ile uzaklaştırdı.


51. dakikada Samsunspor’un korner atışını kullanan Enes’in ortasına Göksu ceza sahası içinden vurduğu kafa şutu az farkla dışarı çıktı.


59. dakikada Samsunspor ceza sahasında uzaklaştırılan topa Furkan Çil yaklaşık 25 metreden attığı şut ile Balıkesirspor Baltok’u öne geçirdi. 1-0


80. dakikada Balıkesirspor ceza sahası üstünden Nizamettin attığı ceza atışı defanstan döndü. Dönen topta Nizamettin’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Zorbay Küçük xx, Murat Temel xx, Seyfettin Ünal xx


Balıkesirspor Baltok: Vukovic xxx, Oğuzhan xx, Cüneyt xx (Oğuz dk. 54 xx), Nizamettin Çalışkan xx, Mehmet Boztepe xxx (Uğur dk. 90 ?), Furkan Çil xxx, Okan Alkan xxx, Mahatma Otoo xxx (Doğa dk. 90 ?), Burak Çalık xx, Bülent Cehavir xxx, Cumali xx


Yedekler: Atilla, Muhammed Ali, Abdulkadir, Sedat Şahintürk, Foxi, Stewe Beleck


Teknik Direktör: Giray Bulak


Sansunspor: Furkan xx, Ercan xx, Ahmet Burak xx, Ayıte xx, Göksu xx (Chibuike dk. 65 x), Oğuz xx (Muhammet dk. 65 x), Ahmet Cebe xx, Ufuk xx, Çağrı xx, Enes xx (Angan dk. 80 ?), Erkam xx


Yedekler: Sıfakıs, Kemal, Kenan, Gökay, Burhan, Berat


Teknik Direktör: Engin İpekoğlu


Goller: Furkan Çil (dk. 59), Nizamettin Çalışkan (dk. 80) (Balıkesirspor Baltok)


Sarı kart: Ahmet Cebe (Samsunspor)




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