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22 Kasım 2017 16:02

Susurluk tostu ve ayranı tescillendi

Susurluk Ticaret Odası’nın 2013 yılında Susurluk tostu ve ayranının ulusal düzeyde tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsüne yaptığı başvuru sonuçlandı.

Susurluk tostu ve ayranı tescillendi

22 Kasım 2017 16:02

Yapılan başvuru sonucunda Susurluk ayranı ve Susurluk tostu tescillendi.


Susurluk Ticaret Odası Başkanı İlker Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Susurluk ayranı ve Susurluk tostunun, Susurluk adına Coğrafi İşaret Tescil Belgesini Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik’ten alarak tescillendirdi. Ankara TPE’de düzenlenen sertifika törenine katılarak tescil belgesini alan oda başkanı İlker Kurt ve yönetimi törene katılan bin katılımcıya Susurluk ayranı ikramında bulundular.


Konu ile ilgili açıklama yapan Susurluk Ticaret Odası Başkanı İlker Kurt, "Susurluk ayranı ve Susurluk tostu bundan böyle Antep baklavası, Malatya kayısısı, Adana kebabı, Aydın inciri, Eskişehir çiğ böreği, Kars kaşarı, Kayseri mantısı, Ayvalık zeytinyağı, Edremit yeşil çizik zeytini gibi tescilli coğrafi işaretli ürünleri kapsamındadır. Biz Susurluk Ticaret Odası olarak bu taşın altına elimizi koyduk, daha zorlu geçeceğine inandığımız bundan sonraki süreçte daha çok çalışarak Susurluk ayranı ve Susurluk tostunu hak ettiği yere taşıyacağız. Ayranımız ve tostumuz başta Susurluk’umuza, Balıkesir’imize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.




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