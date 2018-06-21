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21 Haziran 2018 17:41

Yağmurda kayan otomobil takla attı: 5 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Yağmurda kayan otomobil takla attı: 5 yaralı

21 Haziran 2018 17:41

Kazada biri ağır beş kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Pelitköy Mahallesi Pelitköy rampasında Ayvalık’tan Burhaniye istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 17 HY 318 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak taklalar attı. Araç içinde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada Sami Danacı, Yunus Danacı, Nesibe Danacı, Cevriye Akın ve Mustafa Akın yaralandı. Yaralılar Burhaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Yunus Danacı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.




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