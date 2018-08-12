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12 Ağustos 2018 14:09

Yenilip ağlayan güreşçiyi belediye başkanı sakinleştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen 59.

Yenilip ağlayan güreşçiyi belediye başkanı sakinleştirdi

12 Ağustos 2018 14:09

Geleneksel Kurtdereli Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalarda minik 2 boyda güreşen Güven Can Türkoğlu, rakibine yenilince teselliyi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı.


Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen 59. Geleneksel Kurtdereli Güreşlerinde minik 2 boyda müsabaka sonunda rakibine yenilen Yalova Altınova Spor Kulübü sporcusu Güven Can Türkoğlu, uzun süre ağladı. Hocaları tarafından sakinleştirilemeyen güreşçiyi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da er meydanına inerek sakinleştirmeye çalıştı. Uzun süre ağalayan Türkoğlu’nu teskin etmeye çalışan Başkan Kafaoğlu, "Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Gerekirse sen büyük pehlivan olacaksın" dedi.


Bir türlü sakinleşmeyen Güven Can Türkoğlu, "Ya yenildim. Bana ne ya ben derece yapacaktım" diye ağladı.


Kafaoğlu ise, "Rahat ol. Güreşte yenilmek de vardır, yenmek de. Gerekirse daha büyük pehlivan olacaksın. Rahat ol oğlum" şeklinde teselli etti.




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