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25 Temmuz 2018 18:11

15 Temmuz şehitlerinin aileleri Bartın’da

Bartın’da Ankara, Bolu, Hatay, Kırıkkale ve Yozgat illerinde ikamet eden 15 Temmuz şehit ailelerine yönelik gezi programı düzenlendi.

15 Temmuz şehitlerinin aileleri Bartın’da

25 Temmuz 2018 18:11


Gezi programında Vali Nusret Dirim’in eşi Burcu Dirim, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren’in eşi Arzu Gülveren, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural’ın eşi Arzu Vural, Daire Başkanları eşleri ile Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol’un eşi Ebru Gürbüzerol şehit ailelerimizi yalnız bırakmadı. Amasra ilçemizde öğle yemeği ile başlayan gezi programı ilçede tekne gezintisi, tarihi, kültürel ve turistik yerlerin gezilmesi ile devam etti. Burcu Dirim ve protokol eşleri gezi programı süresince şehit aileleri ile yakından ilgilenerek uzun süreli güzel sohbetler gerçekleştirdi. İnkumu sahil gezintisi ile devam eden gezi programı akşam yemeği ile sona erdi.




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