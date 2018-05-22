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22 Mayıs 2018 23:37

Bartın Belediyesi’nin iftar buluşmaları sürüyor

Bartın Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar yemekleriyle kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarına mensup vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.

Bartın Belediyesi’nin iftar buluşmaları sürüyor

22 Mayıs 2018 23:37


Bartın Belediyesi Sosyal Tesislerinde birlikte iftar açtığı yemekte; Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin ve MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik vatandaşlarla birlikte yer aldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, vatandaşlarla iftar yemeklerinde bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek bu vesileyle birlik beraberlik ve dayanışmanın da pekiştiğini söyledi.


Akın açıklamasında, “Belediye olarak, Sosyal Tesisleri’mizde düzenlediğimiz iftar yemeklerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da düzenlediğimiz bu iftar etkinliklerimiz vesilesiyle kentimizde bulunan sivil toplum kuruluşlarına mensup vatandaşlarımız ve aileleriyle bir araya gelip birlik beraberlik ve dayanışma duygularını da pekiştirmiş oluyoruz. Bu sayede toplumum her kesimine ulaşıp halkımıza kesintisiz şekilde hizmet vermek için ne gerekirse yapıyoruz” dedi.




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