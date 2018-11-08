Bartın emniyetinin huzur operasyonları sürüyor

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nün kent içinde huzur ve güvenliğini sağlamak, suçu önlemek, suçluları yakalamak amacıyla yapmış olduğu uygulama ve çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bu kapsamda yapılan son operasyonlarda çalıntı minibüs, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah suçlarından 10 şüpheli şahsa adli işlem uygulandı. Müdürlük bunun yanında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli şahısı da göz altına aldı. 15 şahıs ile ilgili tahkikatların ise sürdüğü öğrenildi.