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21 Haziran 2018 17:30

Kaldırım çalışmasının startı verildi

Bartın Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi 2.

Kaldırım çalışmasının startı verildi

21 Haziran 2018 17:30

Cami Sokak’ta kaldırım çalışmasına başlandı.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Belediye olarak doğalgaz ve diğer altyapı çalışmalarının tamamlandığı tüm yol ve kaldırımları sökerek tamamen yeniden düzenliyoruz. Bu düzenlemeleri yaparken yol ve kaldırımlarımızın engelli vatandaşlarımız içinde uygun olmasına özen gösteriyoruz. Ekipler son olarak Orduyeri Mahallesi’ne bağlı 2. Cami Sokak’ta kaldırım düzenleme çalışmalarına başladılar. Kaldırım engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla kullanabileceği şekilde yeniden düzenliyor. Bartın Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında ve destekçisi olacağız” dedi.




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