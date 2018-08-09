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09 Ağustos 2018 14:26

PKK’lı terörist günübirlik evde yakalandı

Bartın’da günübirlik evlere yönelik yapılan baskında PKK terör örgütü üyesi ile uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

PKK’lı terörist günübirlik evde yakalandı

09 Ağustos 2018 14:26


Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde günübirlik kiralık evlere yönelik baskın yapıldı. 30 personelin katılımıyla 73 adet eve yapılan baskınlarda kayıtsız olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 eve 59 bin 425 TL İdari para cezası kesilirken, evlerde kaldıkları belirlenen 143 şahısta sorguya alındı. Şahıslar arasında 2 kişinin arama kaydının olduğu tespit edildi. Arama kaydı olan şahısların birinin Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan, PKK terör örgütü üyesi olduğu da tespit edilen diğer şahsın da hırsızlık suçundan arandığı belirtildi. Yakalanan M.K ve S.K isimli şahıslar haklarında verilen tutuklama kararları nedeniyle Bartın Kapalı Cezaevine teslim edildi.




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