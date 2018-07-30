Sahte altın dolandırıcıları yakayı ele verdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ikamet eden bir grup şüphelinin özellikle Zonguldak ve Bartın illeri olmak üzere ülke çapında farklı illerden seçtikleri mağdurları, daha önceden belirlenmiş bölgelere çağırarak, sahte altınları gerçek gibi göstererek ucuz altın satmak vaadiyle dolandırdıkları ortaya çıktı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma doğrultusunda, şüpheli şahısların aynı veya birbirine yakın bölgelerde ikamet ettikleri, daha önceden de ortak veya birbirleri ile bağlantılı olarak birçok kez benzer şekilde dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, gasp, kapkaç suçları nedeniyle haklarında işlem yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin 3’ü Bartın, 7’si Zonguldak, 1’i Karabük, 1’i Bolu olmak üzere toplam 12 dolandırıcılık olayına karıştığı, mağdurlardan toplam 555 bin lira aldıkları belirlendi. Yakalanan zanlıların özellikle ’asker arkadaşı, iş arkadaşı, kamu çalışanı’ grubunu hedef aldıkları, bu sayede mağdurların güvenini kazandıkları, mağdurlarla sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak sahte altın resmi ve videolarını gönderdikleri, altınları arazide bulduklarını, ucuz fiyata elden çıkarmak istediklerini ve buna benzer senaryolarla ve hile ile mağdurları kandırarak planlı, sistemli ve organize bir şekilde dolandırdıkları ortaya çıktı.

Yakalanan zanlıların aralarında önceden anlaşıp iş bölümü yaptıkları, hiyerarşik bir yapı içerisinde, süreklilik gösterecek, planlı bir ortaklık ve paylaşım anlayışıyla, benzer suçları işlemek amacıyla bir araya geldikleri belirtildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda fiziki takibi yapılan 4 şüpheli Bartın’da dolandırıcılık yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte organize şekilde suç işledikleri belirlenen diğer 4 şüpheli ise Zonguldak’taki evlerinde yakalanarak Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan operasyon neticesinde, toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 29 sahte reşat altını, 1 araç, 7 cep telefonu ile 8 sim kart ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor.