Başıboş inekler şoförlere zor anlar yaşatıyor

İlçe merkezi, ilçeye bağlantı yolları ve Batman Sason ana yolunda sık sık trafik kazalarına neden olan inekler, araç sürücülerinin kabusu haline geldi. İlçe belediyesi tarafından hoparlörlerden yapılan anonslarda başıboş hayvanlara ceza kesileceği ihtarına rağmen hayvanlarına sahip çıkmayan vatandaşlar, inekleri rastgele dışarıya salınca trafikte zor anlar yaşayan araç sürücülerinin tepkisine neden oldu. Özelikle Batman Sason arasındaki ana yola çıkan başıboş hayvanların geçtiğimiz yılda 20’den fazla kazaya sebebiyet verdiğini belirten okul servisleri şoförlerinden Veysi Aktaş, başıboş bırakılan hayvanların her gün yol üzerinde olduğunu belirterek yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını talep etti. Aktaş “Ben hafta içi her gün öğrencileri okula bırakırken muhakkak yol üzerinde başıboş dolaşan ineklere rastlıyorum. Ana yollarda başıboş dolaşan inekler yüzünden birçok arkadaşım kaza geçirdi. Belediye defalarca hoparlörlerden anons geçtiği halde hayvan besleyicileri ineklerine sahip çıkmıyor. Artık bu hayvanları yol üzerinde görmekten bıktık. Yetkililerden bu ineklere bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.