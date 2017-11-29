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29 Kasım 2017 13:46

Batman Belediyesi günde 25 binin üzerinde yolcu taşıyor

Batman’ın 13 değişik güzergahında tüm mahallelere 54 otobüsle 17 saat boyunca aralıksız hizmet verildiğini kaydeden Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü yetkilileri, kentin tamamına verdikleri hizmetin kalitesini her geçen gün yükseltmeye devam ettiklerini belirtti.

Batman Belediyesi günde 25 binin üzerinde yolcu taşıyor

29 Kasım 2017 13:46


Batman Belediyesi Otobüs İşletme Şefliğine bağlı 2 vardiya halinde hizmet veren otobüs şoförlerin sabah saat 06.00’dan 23.00’e kadar hizmet verdiğini ifade eden yetkililer, faal olarak 54 otobüs ile günde ortalama 25 bin vatandaşın otobüs hizmetlerinden faydalandığını söyledi. 12 yeni otobüsün alınması için İller Bankası’na yapılan kredi başvurusunun kabul edilmesiyle yeni otobüs takviyesinin yapılacağına dikkat çeken yetkililer, halkın yoğun olarak kullandığı ve talebin her geçen gün arttığı havaalanı, OSB, emekli TOKİ, üniversite güzergahlarına ek otobüslerin verileceği kaydetti. Yetkililer Batman’da ayda ortalama 750 bin kişinin Belediye otobüsleriyle yolcu taşındığının altını çizdi.




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