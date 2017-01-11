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11 Ocak 2017 13:10

Batman’da hakim ve savcılar kan verdi

Batman’da hakim ve savcılar kan verdi

11 Ocak 2017 13:10

Batman’da hakim ve savcılar kan bağışında bulundu.
Kızılay’ın kış şartları nedeniyle kan stoklarının azaldığını duyurup, kan bağışı çağrısı yapması üzerine Batman Adliyesinde görevli hakim ve savcılar kan verdi. Batman Cumhuriyet Başsavcısı Şenol Taşkale, Türkiye’deki kan stoklarını kış nedeniyle azalması nedeniyle kan bağışını destekleme amaçlı adliyede de kan verme kampanyası başlattıklarını bildirdi. İlk kan bağışını kendisi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Akbel’in verdiğini anlatan Taşkale, önce Adliye personeli ve daha sonra tüm halkımızı kan vermeye davet ettiğini söyledi.
Kızılay Şube Başkanı Ali Tezdiğ ise, Batman Valisinin başlattığı kan bağışı kampanyasına adliyede devam ettiklerini belirterek, "Savcı ve hakim arkadaşlarımızın yoğun talebiyle karşılaştık. Kan bağışımızın ciddi anlamda artmasıyla kan stoklarımızı yavaş yavaş normale dönmektedir. Stoklar normale döndüğünde de kan bağışında bulunalım. Çünkü kana her zaman ihtiyaç duyuluyor” dedi.



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