Batman’da kan bağışı rekoru

Batman’da günde 4-5 ünite olan kan bağışı sayısı, Kızılayın çağrısının ardından 60’ı buldu. Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünün kan stoklarının azaldığını açıklayıp, vatandaşlara bağışta bulunmaları çağrısı yapması üzerine Batman’da onlarca vatandaş kan bağışı noktalarına akın etti. Kentte normalde günde 4-5 ünite olan kan bağışı sayısı, çağrının ardından 60’ı buldu. Kızılay Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, Türkiye genelinde yaşanan kan sıkıntısı nedeniyle genel merkezin çağrısı üzerine kampanya başlatıldığını anımsatarak, "Kan sürekli ve hepimize lazım olabilecek bir ihtiyaçtır. Bu yüzden lütfen desteklerinizi esirgemeyin" dedi.

Tezdiğ, kentte daha önce ortalama günde 4-5 ünite kan bağışı aldıklarına da dikkat çekerek, yapılan çağrının ardından sayısının 60’ı bulduğunu vurguladı.