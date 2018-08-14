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14 Ağustos 2018 18:07

Batman’da patlama: 4 çocuk yaralı

Batman’da bir evin avlusunda meydana gelen patlamada 4 çocuk yaralandı.

Batman’da patlama: 4 çocuk yaralı

14 Ağustos 2018 18:07

Patlamanın kesin sebebi araştırılırken, emniyet ekipleri patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynakladığı şüphesi üzerine çalışıyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Olay, Yeşiltepe Mahallesi 225 nolu evin avlusunda meydana geldi. Evden büyük bir patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada kardeşlerden Harun D. (12), Mervan D. (6), Servan D. (5) ve kuzenleri Enes D. (11) yaralandı. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Olayı gören vatandaş, “Büyük bir patlama oldu, gaz kokusu ve dumanlar yükseldi. Kendi iş yerimden olaya şahit oldum” dedi.


Olaya el yapımı patlayıcının neden olduğu öne sürülürken, emniyet ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.




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