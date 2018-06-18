Bayramda 135 bin kişi otobüslere ücretsiz bindi

Batman’da 45 mahalleye ulaşım hizmeti sağlayan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Belediye Halk Otobüsleri, Ramazan Bayramı arifesi ve bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağladı. Batman Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyareti gerçekleştirmelerine ve yakınlarıyla bayramlaşmasına vesile olmak amacıyla ücretsiz otobüs seferleri düzenledi. Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 54 otobüs, Bayram Arifesi dahil olmak üzere 14-17 Haziran 2018 tarihleri arasında 135 bin kişiye ücretsiz olarak ulaşım hizmeti verdi.