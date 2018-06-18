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18 Haziran 2018 16:14

Bayramda 135 bin kişi otobüslere ücretsiz bindi

Batman Belediyesi Ramazan Bayramı tatilinde kent merkezinde 135 bin vatandaşa ücretsiz ulaşım hizmeti sundu.

Bayramda 135 bin kişi otobüslere ücretsiz bindi

18 Haziran 2018 16:14


Batman’da 45 mahalleye ulaşım hizmeti sağlayan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Belediye Halk Otobüsleri, Ramazan Bayramı arifesi ve bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağladı. Batman Belediyesi, vatandaşların mezarlık ziyareti gerçekleştirmelerine ve yakınlarıyla bayramlaşmasına vesile olmak amacıyla ücretsiz otobüs seferleri düzenledi. Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 54 otobüs, Bayram Arifesi dahil olmak üzere 14-17 Haziran 2018 tarihleri arasında 135 bin kişiye ücretsiz olarak ulaşım hizmeti verdi.




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