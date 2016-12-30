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30 Aralık 2016 19:08

Dicle Elektrik’ten duyduğu memnuniyetini tatlı dağıtarak gösterdi

Dicle Elektrik’ten duyduğu memnuniyetini tatlı dağıtarak gösterdi

30 Aralık 2016 19:08

Batmanlı esnaf Halit Can, Dicle Elektrik Dağıtım’ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti 2016’nın son mesai gününde şirket çalışanlarına tatlı dağıtarak gösterdi.
Batman’ın Çamlıca Mahallesi’nde ikamet eden Halit Can isimli esnaf, Dicle Elektrik Dağıtım’a başvurarak evinde yaşadığı elektrik sorununun giderilmesini istedi. Evdeki şebekeyi ve elektrik sayacını inceleyen arıza onarım bakım ekipleri, kısa sürede sorunu belirleyerek çözdü. Elektrik sorunu çözülen Halit Can da enerji şirketinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti sıra dışı bir yöntemle gösterdi.

Sıcak ilgi ve diyalog
Can, bu gün elinde tatlı kutuları ile Batman İl Müdürlüğü’ne geldi. İşletme ve arıza onarım bakım servislerini dolaşan Halit Can, teşekkürünü çalışanların tümüne tatlı ikram ederek ifade etti. Can, "Elektrik sorunumu gidermenin Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü’nün asli görevi olduğunu biliyorum. Ancak, burada diğer vatandaşlar gibi bana gösterilen sıcak ilgi ve yoğun iş trafiğine rağmen kurulan sıcak diyalog nedeniyle çalışanlara böyle teşekkür etmek istedim’’ diye konuştu.

"Hizmet asli görevimizdir"
Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Faruk İşlek ise, müşterilerine en iyi hizmeti vermenin görevleri olduğunu belirterek, bunun için tüm çalışanlarının çaba harcadığını söyledi. İşlek, “Sahada yaz kış, çamur yağmur demeden görev için koşan ekiplerimize müşterilerimizin sıcak yaklaşımı, bir gülüşü bile yeter. Bu jesti için Halit Can isimli abonemize çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum’’ dedi.



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