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29 Haziran 2017 11:30

Genel sekreter Özkul hastanede incelemelerde bulundu

Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.

Genel sekreter Özkul hastanede incelemelerde bulundu

29 Haziran 2017 11:30

Dr. Sedat Özkul, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret ederek, verilen sağlık hizmeti ile ilgili incelemelerde bulundu. Tıbbı Hizmet Başkanı Uz. Dr. Osman Sünger ile birlikte hastaneyi gezen Genel Sekreter Özkul’a Hastane Yöneticisi Dr. Dilfuza Ağalıoğlu tarafından bilgi verildi.


Sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, hasta ve çalışan beklentilerinin karşılanması, hastanelerin beklentilere cevap verebilecek düzeye gelebilmesi için genel sekreterlik olarak tüm desteğin verileceğini söyleyen Özkul, hastanedeki incelemelerinin ardından tedavi gören hastalarla da yakından ilgilenerek talep ve sorunlarını dinledi.


Sağlık çalışanlarını da ihmal etmeyen Özkul, incelemelerinin ardından “Vatandaşın sağlık tesislerimizden en iyi hizmeti alması hususunda uygun koşulları oluşturmak önceliğimizdir” dedi.




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