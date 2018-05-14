Gercüş’te öğrenciler hünerlerini sergiledi

Öğrencilerinin eğitim öğretim yılı boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi okulun salonunda açıldı. Serginin açılışına Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi hakkında bilgi veren görsel sanatlar öğretmeni Yasin Mutlu, "Bugün öğrencilerimizin görsel sanatlar alanında yaptıkları güzel çalışmalarla güzel bir sergi açtık. Öğrencilerimiz bu sergiden dolayı mutlular. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Belki aralarından biri geleceğin sanatçısı olacak" dedi.

Hatice Çalışkan adlı öğrenci ise, "Böylece yeteneklerimizi ortaya çıkartıyoruz ve insanlara güzel bir görüntü, güzel bir göz zevki veriyoruz. Tabii ki bu çalışmalarımız uzun uğraş sonucu ortaya çıkan ve uzun bir müddette ortaya çıkan çalışmalardır. Bir sene boyunca yaptığımız çalışmalardır" diye konuştu.

Fatma Kıraç da, "Sizin de gördüğünüz gibi buradaki örneklerimizin hepsinin farklı farklı bir türü var. Doğal malzemelerden yapılıyor, fırçası bile gül dalından, taş, toprak gibi şeylerden. Neredeyse hiç kimyasal kullanmıyoruz, hocamızla birlikte yapıyoruz bu çalışmaları" dedi.