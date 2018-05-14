Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 23:18

Gercüş’te öğrenciler hünerlerini sergiledi

Batman’ın Gercüş ilçesinde Dicle Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl içinde görsel sanatlar, kimya, tarih, coğrafya derslerinde yaptıkları çalışmalar sergilendi.

Gercüş’te öğrenciler hünerlerini sergiledi

14 Mayıs 2018 23:18


Öğrencilerinin eğitim öğretim yılı boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi okulun salonunda açıldı. Serginin açılışına Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, AK Parti İlçe Başkanı Şefik Öner, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.


Sergi hakkında bilgi veren görsel sanatlar öğretmeni Yasin Mutlu, "Bugün öğrencilerimizin görsel sanatlar alanında yaptıkları güzel çalışmalarla güzel bir sergi açtık. Öğrencilerimiz bu sergiden dolayı mutlular. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Belki aralarından biri geleceğin sanatçısı olacak" dedi.


Hatice Çalışkan adlı öğrenci ise, "Böylece yeteneklerimizi ortaya çıkartıyoruz ve insanlara güzel bir görüntü, güzel bir göz zevki veriyoruz. Tabii ki bu çalışmalarımız uzun uğraş sonucu ortaya çıkan ve uzun bir müddette ortaya çıkan çalışmalardır. Bir sene boyunca yaptığımız çalışmalardır" diye konuştu.


Fatma Kıraç da, "Sizin de gördüğünüz gibi buradaki örneklerimizin hepsinin farklı farklı bir türü var. Doğal malzemelerden yapılıyor, fırçası bile gül dalından, taş, toprak gibi şeylerden. Neredeyse hiç kimyasal kullanmıyoruz, hocamızla birlikte yapıyoruz bu çalışmaları" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç