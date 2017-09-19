Kozluk Gençlik Merkezinden öğrencilere kırtasiye yardımı

Öğrencilere küçük ikramlarda da bulunan Kozluk Gençlik Merkezi üyeleri, bu tür etkinlikleri önemsediklerini ve başarıya katkı sunduklarını bildirildi. Kozluk Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Rüzgar, “İlçe Müdürümüz Abdülbasir Alağaş, gençlik liderlerimiz, gönüllü gençlerimizle bu tür etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Kozluk ilçemizde belirlediğimiz bazı okullarımızı 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı başında ziyaret edip, moral vermek istedik. Eğitim denizinde bir damla olabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.