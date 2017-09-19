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19 Eylül 2017 10:40

Kozluk Gençlik Merkezinden öğrencilere kırtasiye yardımı

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kozluk Gençlik Merkezi, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında okulları ziyaret ederek, yeni başlayan öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Kozluk Gençlik Merkezinden öğrencilere kırtasiye yardımı

19 Eylül 2017 10:40


Öğrencilere küçük ikramlarda da bulunan Kozluk Gençlik Merkezi üyeleri, bu tür etkinlikleri önemsediklerini ve başarıya katkı sunduklarını bildirildi. Kozluk Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Rüzgar, “İlçe Müdürümüz Abdülbasir Alağaş, gençlik liderlerimiz, gönüllü gençlerimizle bu tür etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Kozluk ilçemizde belirlediğimiz bazı okullarımızı 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı başında ziyaret edip, moral vermek istedik. Eğitim denizinde bir damla olabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.




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